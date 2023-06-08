70歲李立群近期回大陸參加郝劭文婚禮，未料遭染疫確診，一度嚴重到發燒、骨頭痛，需要緊急住院觀察治療，幸好住院5天後，李立群最近又重拾抖音報平安，透露人已經回到台灣老家，更表示老婆林麗欽被他嚇哭，「醫生不讓我抽菸喝酒，也不讓我熬夜了！從今往後我戒菸戒酒！」

李立群去年經歷了上海封城後，表示有意賣掉在當地的房子，回台灣和家人團聚養老，在受訪時一句「打起仗來都會死守在台灣」，掀起大陸網友批評，他接著解釋自己其實連棍子都拿不動，想說的原意是「我跟我老婆要死守故土，我們不會把房子賣了，抱了錢移民，願意老死在自己的故鄉台灣」。

李立群宣布出院。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

李立群更駁斥網上謠言，有自媒體稱他想回河南掃墓，卻被親人拒絕，更遭下標說：「一個老戲骨為何淪落至此？」，見此李立群直球回應：「我會回老家去給祖先上墳。為什麼這麼容易相信謠言？大家好好過日子吧！大家加油！」相隔10個月後，上月李立群為參加郝劭文婚禮重回大陸，他更表示久沒回去，一開始有點近鄉情怯，但下飛機後回憶就都回來了，直言：「回大陸的感覺很好」。

未料後來李立群參加完電影「華表獎」的頒獎典禮後，出現發燒不舒服的症狀，篩檢後才知道罹患了新冠肺炎，又因為他肺部感染，在醫生要求下決定住院，而李立群的太太也染病，但是因症狀較弱，需要居家休養，夫妻倆因此被分離。近日，李立群曬出人回台灣的影片，太太為他煮了一碗麵，他自嘲：「這次得病太嚇人了，我老婆都嚇哭了！醫生不讓我抽煙喝酒，也不讓我熬夜了！從今往後，我戒菸戒酒！」林麗欽則虧他要說話算話，李立群更透露，住院時有許多粉絲拿水果到醫院探病，太多了吃不完，最後送給社區工作人員，「他們對我太好了」。

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