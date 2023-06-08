由韓國Cube娛樂打造的人氣女團(G)I-DLE在2018年5月以迷你專輯《I am》主打曲〈LATATA〉正式出道，除了隊長小娟親自參與作詞作曲，成員薇娟、Minnie、穗珍、雨琦和舒華各自展現自己的特色與魅力，搭配特殊曲風和洗腦好記的旋律，瞬間擄獲大批奶味藍（(G)I-DLE粉絲名）的心。雖然中間面臨穗珍受霸凌風波退團，團體以五人方式活動，但隨著〈TOMBOY〉、〈QueenCard〉等歌曲釋出，就連路人想不入坑都很難呀！

(G)I-DLE即將在今年7月1日、7月2日來台開演唱會，準備好陷入女孩們的魅力了嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看(G)I-DLE五大成員和十大熱門歌曲有哪些吧！

(G)I-DLE成員

No.1 葉舒華 예슈화

葉舒華예슈화IG：yeh.shaa_

生日：2000／01／06

綽號：秀婷、葉保守、葉太美、葉刷、Susan、華仔

來自台灣桃園的葉舒華是(G)I-DLE裡的忙內和門面，當時因為立志想成為藝人，便懷著夢想來到華岡藝校唸書，後來在16歲時因經紀公司挖掘後遠赴韓國成為練習生，雖然舒華沒有相關基礎能力，但總會在凌晨留在練習室精進自己，出道至今5年多來，許多觀眾也看見舒華暴風式的成長與努力。

舒華最近除了返台參加《綜藝玩很大》、《時尚玩家》等節目，也不時和粉絲在社群上留言互動。日前舒華開直播與奶味藍聊天時，有粉絲表達想學中文意念，卻把舒華的名字打成「秀婷」，讓舒華好氣又好笑的回應「先學好我的名字吧」，不少網友笑稱「果然跟舒華沾上邊的都特別可愛、特別好笑」、「我要被秀婷笑死」。

No.2 田小娟 전소연

田小娟전소연IG：tiny.pretty.j

生日：1998／08／26

綽號：Miss Jelly、唯肉女施主、小狐狸、船長

說到創作鬼才，許多奶味藍就會想到(G)I-DLE的隊長田小娟！小娟曾參與選秀節目《PROUDUCE101》，最終排名為第20名，歷經多次選秀落選，小娟仍不放棄對於音樂的堅持，最終皇天不負苦心人，她的實力獲得Cube娛樂認可。在隊內小娟多次包辦作詞、作曲及編曲，每次專輯釋出都讓人感受到她獨特的創作理念，成員錄音時還會耐心給予指導。

小娟帶領(G)I-DLE走上女團巔峰，讓網友感動表示「透過《Queendom》更證明了小娟的實力真的超強」、「越挫越勇，不礙於演藝圈外貌潛規則，真的是很值得學習的對象」、「10年內不會有人能超越她的，一個人能唱好跳好已經很不容易，連詞曲、專輯設計、行銷策劃都做到大眾買單，這不是天才是什麼？」

No.3 Minnie 민니

Minnie민니IG：min.nicha

生日：1997／10／23

綽號：妮查、人間甜豆、小顆粒、泰國公主

出生於泰國曼谷的(G)I-DLE成員「Minnie（ณิชา ยนตรรักษ์）」，從小學習彈鋼琴和聲樂，擁有天籟美聲的她也成為隊內主唱，除了參與作詞作曲、Netflix影集《明天不要來》演出，還演唱許多韓劇主題曲，駕馭多種風格的她，人氣也不斷水漲船高。

由於Minnie精通五國語言，不少奶味藍也感受到她對於音樂付出極大努力，「雖然米妮家境好到不當偶像也可以擁有非常順遂的人生，但是她因為夢想而選擇了這條不確定性非常高的道路」、「我一開始看〈LATATA〉MV，還以為薇娟才是泰國人」、「一開始入坑是因為她反差萌跟歌聲，入坑後越來越愛她是因為她那努力肯學不放棄的態度」。

No.4 宋雨琦 송우기

宋雨琦송우기IG：yuqisong.923

生日：1999／09／23

綽號：雨琦弟弟、劇透王雨琦、宋草莓、玫瑰大砲

來自中國北京的宋雨琦，因為可愛的外貌與反差嗓音圈粉無數，身為Super Junior粉絲的她不僅熟背舞蹈，RAP潛力也不容小覷，她也曾因精通韓文，登上綜藝節目時談吐大方更是讓身旁偶像大吃一驚。當舒華聽不懂較難的韓文時，雨琦也會暖心幫忙即時翻譯，出道至今累積大量粉絲關注。

宋雨琦在(G)I-DLE擔任領唱、領舞、副饒舌讓粉絲留下深刻印象，「雨琦〈LATATA〉時期的泡麵頭真的很可愛，很有靈氣，又是圈粉的狗狗相，上綜藝很有sense」、「看跑男圈粉的雨琦弟弟啊」、「長得很可愛，但是該酷的時候眼神變得超吸引人～是外國人但常常擔任MC，把活力帶給每一個人」。

No.5 曹薇娟 조미연

曹薇娟조미연IG：noodle.zip

生日：1997／01／31

綽號：麵、麵麵、麵姐、Cho Panic

曹薇娟從(G)I-DLE出道前長達8年的時間都是練習生，一開始在YG娛樂試鏡後與BLACKPINK成員一起當練習生，但是苦等不到出道消息，離開YG娛樂後繼續精進自己的聲樂、製作樂曲能力，最後順利以(G)I-DLE主唱身份出道，後來還參與網路劇演出，主持《M Countdown》等節目。

薇娟在隊內的表現也深獲奶味藍認可，「看出道舞台就被薇娟美到的路人」、「認真覺得有這種善解人意的大姐，是凝聚孩子們感情的重要關鍵」、「薇娟個性很溫和，但遇到成員們變得越來越暴躁」、「薇娟去1MILLION跳〈More〉真的有驚艷到我！真的跳得很有感有自信」、「麵麵和孩子們一起走花路吧」。

No.1 〈TOMBOY〉

去（2022）年3月(G)I-DLE以五人制回歸時，於《I NEVER DIE》專輯推出主打歌〈TOMBOY〉，以搖滾與龐克曲風呈現，其中隊長小娟也參與作詞，希望透過歌曲呈現獨立並打破成為完美女友模式，表達自己就是野女孩，不過歌詞中因為出現「I'm a fxxking TOMBOY」，因此在節目、MV均做消音處理。

〈TOMBOY〉對於五位女孩來說也是非常重要的歌曲，除了面對穗珍退團，回歸成為未知數讓她們非常忐忑不安，也希望這首歌能夠填滿粉絲對於(G)I-DLE的空缺，網友也表示「無論我聽多少次，這首歌都不會聽膩」、「我喜歡小娟的RAP，真的很棒」、「我不是粉絲但我喜歡到流淚了」、「(G)I-DLE從來不讓人失望」。

No.2 〈QueenCard〉

最近在台灣掀起「阿嬤饋咖」風潮的歌曲，就是(G)I-DLE的〈QueenCard〉！〈QueenCard〉收錄於迷你專輯《I FEEL》，除了MV接續先行曲〈Allergy〉故事線，以美式校園風格為主軸，韓文的「퀸카」代表美女，加上英文「QueenCard」有皇后牌的意思，兩者結合後就被解釋為「美麗女王」。

歌詞中除了強調自己受到觀眾矚目、稱霸全場，美麗又自信的歌詞、曲風和旋律也洗腦許多網友，〈QueenCard〉在YouTube觀看次數也突破1億次觀看，「這次主打歌，在歐美國家好像接受度很高，一堆人聽到前奏身體就跟著動起來了」、「我聽第一遍覺得超煩超洗腦，結果現在不聽就不舒服，整天都在阿嬤QueenCard」。

No.3 〈Nxde〉

(G)I-DLE在去年10月推出第五張迷你專輯《I love》主打歌曲〈Nxde〉，同樣由隊長小娟作詞，創作靈感則是來自於瑪麗蓮夢露和班克斯對於外界物化女性的詮釋，5位成員也特別染上金髮向瑪麗蓮夢露致敬；從歌詞上來看，也希望讓聽眾反思對女性身體自主權的尊重，不需用世俗的眼光評斷他人樣貌。

〈Nxde〉MV也藏有許多小彩蛋，不少奶味藍分享，「她們每個人的造型是各種時期的夢露」、「這次傳達出的概念也很有力很震撼，對我來說已經是算藝術品的MV了」、「這次MV藏了好多可以挖的細節，一直在重刷，這一次真的太猛了」。

No.4 〈Allergy〉

今年(G)I-DLE專輯《I feel》先行曲〈Allergy〉在網路上也造成廣大迴響，歌詞包含「世上只剩我沒有香奈兒嗎？」、「MZ世代標籤」、「什麼是Y2K風潮」、「為何我不能像她一樣」，小娟在MV裡扮演有野心的女王蜂、薇娟飾演網紅、Minnie則是孤獨的健身教練、雨琦和舒華扮演好友，透過美式風格呈現出歌曲理念、對於自己的容貌、成就等焦慮。

網友對於該首先行曲也給予好評，「好喜歡他們的姐妹感，有點三八感但又可靠貼心的感覺」、「好喜歡這種故事感MV，感覺未完待續，然後會跟主打歌MV有連結，真的是概念神」、「刷刷這次真的辣到很過份」。

No.5 〈My Bag〉

說到(G)I-DLE的人氣歌曲，當然少不了收錄於第一張正規專輯《I NEVER DIE》的單曲〈My Bag〉！小娟在製作這首歌曲時就曾透露「我試著讓每位成員展現他們的個性，就像他們一直以來做的那樣」，有別於其他歌曲，成員在〈My Bag〉裡以說唱的方式詮釋，其中一部分也融入〈LATATA〉創作元素，釋出時帶給奶味藍不同的感受。

網友對於〈My Bag〉分享，「我喜歡薇娟的聲音」、「我喜歡每個成員在編舞時都有獨唱片段，雨琦說唱時聲音真的太棒了」、「小娟的能量和自信炸出螢幕」、「節奏感好強，編舞也好有力道，好炸好炸」。

image source:《DailyView網路溫度計》

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月05日至2023年06月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『(G)I-DLE』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統