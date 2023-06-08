●投資公司SS&C ALPS Advisors首席ETF策略師Paul Baiocchi表示，過去一周以來，相較於大型股，我們看到小型股的表現相當亮眼，今天也是這樣。

●部分分析師警告投資人對利率風險可能過於樂觀。花旗經濟學家表示，市場押注6月升息的可能性相對較低，認為7月升息的可能性較大。但以澳洲和加拿大央行為例，其他地方的貨幣政策說明了過早暫停升息的經濟危害，以及通膨死灰復燃導致「意外」升息的可能性。

●eToro全球市場策略師Ben Laidler表示，中國貿易數據是最新的指標，告訴你全球需求黯淡無光。就全球經濟而言，服務業和製造業之間存在巨大落差，這是一個警訊，顯示全球增長開始放緩，而重點在於放緩程度。根據中國7日發布的最新數據，其5月出口年減7.5%，與4月的年增8.5%形成強烈對比，並創下今年1月以來最大跌幅。

●BD8 Capital Partners執行長Barbara Doran表示，我們有點在消息面的空窗期，財報季已經結束、債限危機已經解決，現在我們正在等待下周聯準會的決議。人們普遍預期美國央行將暫停升息，但真正重要的是他們提出的政策指引，還有下周公布的消費者物價指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）。