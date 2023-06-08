中國5月財新服務業PMI回升至57.1%，較4月上升0.7個百分點，隨著先前官方製造業PMI回落，投資人預期中國將持續推動政策拉抬經濟，而國常會亦已率先退出扶持新能源車政策，後續盤面關注以業績為主，並繼續圍繞有政策催化預期或業績優勢的族群。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，A股滬深300不含金融指數股債收益差即將碰到平均值向下兩倍標準差，同時兩融資金退場、換手率萎縮，市場的負面情緒已獲得一定程度釋放，預計股市將有機會出現止穩並有望開啟反彈，仍以結構性機會為主。以全年角度來看，在緩慢復甦環境下將有利主題投資與防禦性策略，觀察焦點將以AI成分較重的TMT(Technology、Media、Telecom)與偏防禦性質的中特估（符合中國特色估值體系的上市公司）為核心。

而國際知名投資人吉姆·羅傑斯也在今年初就強調，包括中國在內的亞洲經濟體，正在努力緊密合作，打造更多的自由貿易區，彼此之間開展了更多的貿易合作。這是一個巨大的市場，比其他任何地方都大得多，RCEP將給亞洲經濟帶來的巨大活力。羅傑斯持續表達對中國經濟的信心，中國為實現雙碳目標的切實努力，特別看好中國的旅遊業和清潔能源產業。