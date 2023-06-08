氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新〈8日2時〉中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」及(7日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖皆顯示，今年第3號颱風「谷超」將增強為「中度」，並在台灣東側大約1千公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅。不過，週末東海岸會因此有長浪發生，岸邊活動要注意。

吳德榮表示，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(8、9日)兩天台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部雷陣雨近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日各地區平地氣溫：北部24至34度，中部23至35度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六至下週一(10至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)逐漸接近，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨的機率；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強，其中有「劇烈天氣」發生，應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮提及，下週二至週六(13至17日)的模式模擬顯示，原有的第5波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流，逐漸調整成「梅雨旺盛期」的型態，將帶來豐沛的水資源，副作用則是會致災，應特別注意！不過，既為期末模擬，模式持續調整中，逐日的變化、仍需繼續密切觀察。