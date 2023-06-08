就算利拉德「死守」拓荒者的立場從未改變過，但他在最近受訪時表示，自己如果離開拓荒者，最想加盟的球隊包含熱火、籃網、塞爾提克和尼克等4隊，代表他續留拓荒者心態確實有所鬆動，其中假如熱火今年順利奪冠，利拉德反而沒有興趣加盟熱火了。

「選擇跳槽熱火、籃網、尼克或塞爾提克都不算壞，熱火是個很明顯的選擇，因為阿德巴約是我的兄弟，籃網也是另外一個不錯選擇，因為布瑞吉斯也是我的好兄弟，」利拉德表示，「如果熱火今年奪冠了，那我跳槽熱火的選擇絕對不可能發生。」

不過利拉德還是沒有忘記重申自己堅守拓荒者的立場，「我希望有機會能在拓荒者完成奪冠，我們現在其實是有機會的，以我們擁有的交易資產來看，我們有機會打造一支足以奪冠的球隊，如果我們沒有辦法做到的話，那我們需要進行另一方面的討論了。」

目前還跟拓荒者有著4年2.16億美元合約的利拉德，本季場均32.2分、7.3助攻，可是拓荒者早早就宣告淘汰，連附加賽都沒有機會打，待在拓荒者被「騙」了那麼多年，利拉德的耐心恐怕早已鬆動，除非他根本只是想要「安逸」待在拓荒者打到退休。