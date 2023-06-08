根據半導體行業協會（SIA）最新數據，今年4月全球晶片市場平均銷售量約399.5億美元，與去年同期的509.4億美元相比減少21.6%，跌幅比上月的21.3%增加，其中大陸衰退幅度最大，歐洲則是唯一出現年成長的地區。

根據MarketWatch報導，今年4月全球半導體銷售額表現疲軟，年減幅達2成以上，主因是半導體產業景氣未擺脫頹勢，加上總經逆風加劇市場低迷情形。

從個別地區來看，大陸是晶片銷售表現最差地區，4月年減31.4%；歐洲則是唯一成長的地區，4月銷售額年增2.3%。亞太地區（不包括大陸和日本）和美洲地區的市場持續低迷，分別下降23.9%以及20.5%；日本市場也減少2.3%。

SIA最新預測，今年全球半導體產業銷售額恐年減10.3%至5151億美元，但看好2024年可望年成長11.9%至5760億美元，創下歷史新高。