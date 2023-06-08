台灣殷雄陳偉殷致力公益推廣，這次與台灣愛希望兒童關懷發展協會、CHECK2CHECK、快電商攜手合作，擔任愛心大使推出「殷雄有愛」公益活動一起關懷台灣偏鄉貧童，同時身為兩位孩子的爸爸身分，平時也會陪孩子寫功課，孩透露：「我會陪小孩寫功課，中文跟數學都可以陪，不過我算是非常嚴厲的爸爸，是會拿橡皮擦擦掉孩子太醜的字的那種。」

陳偉殷與森田、Vic前往探視。（CHECK2CHECK提供）

陳偉殷這次與雙帥CEO森田、Vic一起前往協會探視關懷，身為超級球星的他相當親民，親自指導學童們棒球場上投球等相關技巧、傳授自己在球場上的拚搏經驗；也前往課後輔導教室陪同學寫作業，傾聽孩子們的心事點滴。好奇以前是什麼樣的學生？他打趣形容：「看到課本就會想睡覺，功課大多都會準時交，不過也是會有忘記被處罰的時候，不算非常叛逆但也不是老師眼中乖巧的學生。」

談及這次互動的深刻畫面，陳偉殷回憶：「讓我想起以前小時候待在補習班的日子，雖然曾經一心想要讓功課變好，但不知道是方法錯誤還是之前因為打球落後太多功課，真的是一點起色也沒有。」