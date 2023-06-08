澎湃新聞8日報導，26歲女子小孟今年4月23日，在上海閔行區一家商場，被輕生男子從天而降砸中，輕生者搶救無效死亡，被砸的小孟撿回一條命，但迎來漫長治療復健過程。經媒體6日報導後，民眾慷慨解囊，7日晚已順利為她籌得20萬元醫藥費（人民幣，下同）。小孟和母親感恩大家幫忙，表示心裡也有底了，也不怕因為錢而耽誤治療。

澎湃新聞報導，小孟家境並不寬裕。出事時，她剛從河南沁陽到上海工作兩個月，試用期還沒結束；弟弟臨近畢業，念書的貸款尚未還完；父親長期在農村老家照顧久病臥床的奶奶；媽媽在天津打工，因為要照顧受傷的小孟，工作就此中斷。高昂的醫藥費，讓這個家庭一籌莫展。

5月4日，小孟接受了第一場手術，5月23日開始轉入康復科，當天的會診單診斷，她的頸部脊髓損傷、四肢癱瘓，頸椎不穩定，頸椎間盤凸出，頸椎、鎖骨、枕骨骨折，腦挫傷、創傷性顱內出血。

報導稱，其後，小孟一直在努力進行康復訓練，6月2日，小孟可以自主翻身、推著輪椅走一段路，但走路仍然有些晃，且手部、盆底肌仍顯無力，身上皮膚也很敏感，手臂皮膚輕輕觸碰就會起雞皮疙瘩。

迫於經濟壓力，5月31日開始，小孟一家嘗試通過「水滴籌」向社會發起募捐，至6月6日晚籌到2萬多，相比20萬的籌款目標，進展有些緩慢。

澎湃新聞6日報導後，更多網友了解到小孟一家的遭遇，愛心人士紛紛通過平台捐款。截至6月7日晚20時18分左右，小孟已順利籌滿目標款項20萬元，這是他們預計的治療費用。

「大家一起做點小小善事，這一關就一定能闖過去。姑娘加油啊！孩子爸爸媽媽也加油！」「這件事一發生就感到痛心，我也經常去那個商場的書店，那本該是個好地方，希望早日度過難關！」網友們還紛紛為小孟一家打氣。

7日晚上，小孟母親表示，對網友有無限的感激。她說，近日來，在醫生的精心診療下，小孟的康復訓練成果一日比一日好點，慢慢地已經可以脫離輪椅走上一小段了。但目前，小孟的手部和盆底肌力量仍顯不足，小孟接受相應康復治療，空餘時間還堅持練字。

對於大家的愛心捐款，小孟母親說，會「用多少提多少，未來用不上的想辦法還給大家」。目前小孟身上最集中的開銷還是醫藥費，6月5日，醫院帳單顯示累計有12萬9125元，其中包括藥品、化驗、檢查、治療、住院、手術等費用。

小孟母親透露，因為已經可以站立和走路，醫院日前建議小孟準備出院事宜，相關部門也在幫忙協調，之前的費用暫時先掛帳。待出院後，小孟需要每天往返醫院和附近出租屋，掛門診治療，「我去問醫生了，康復門診大概包括三方面，兩項康復訓練再加一項針灸，一天的價格大概在1200元左右。」小孟媽媽強調，「日子過一天算一天，為了大家給的幫助，我們也一定會堅強和堅持。」

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。