Game 3 NBA Final ticket prices in Miami: $416 🏀



Lionel Messi's (potential) first match for Inter Miami against Cruz Azul on July 21: $481



Messi effect ⚽️ pic.twitter.com/jX6MmrGGm3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 7, 2023

Já tem camisa do Inter Miami com o nome do Messi hoje, na arena do Heat. 🌴pic.twitter.com/hldeAjnrsn — Matchup Brasil 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) June 7, 2023

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）親口宣布加盟美職聯邁阿密國際，正式離開歐洲，根據《CBS Sports》推特，梅西在邁阿密國際的首秀預計在台灣時間7月22日，據悉一張門票已經漲到481美元（約新台幣1萬4749元），比NBA總冠軍賽熱火主場G3門票416美元（約新台幣1萬2755元）還要高。

接受採訪時，梅西透露自己渴望回到巴薩隆納，深知球團也做出最大程度的努力，但至今仍未收到巴薩的正式報價。梅西也坦言沙烏地球隊開出的價碼對他來說是很大一筆錢，不過強調自己的選擇是為了家庭，並不是因為錢而踢球。

在綜合考量下，梅西選擇在美國踢球，據傳邁阿密國際開出的報價為年薪5000萬歐元，加上球隊股份以及一系列贊助商合約，邁阿密國際也正式確認迎來梅西，預計7月21日的聯賽盃會是球王在美國的首秀，對手將是墨西哥聯賽球隊藍十字。

美職聯賽的對手芝加哥火焰及洛杉磯銀河，也特地在推特齊聲歡迎梅西加盟聯賽，還有球迷已經穿著邁阿密國際的梅西10號球衣，在熱火球場現身。不過梅西加盟美職聯的消息一出，老東家PSG尚未給予祝福，法甲聯賽推特則是曬出了貝克漢（David Beckham）和梅西的合照，並祝福梅西一切順利。