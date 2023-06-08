位於烏克蘭南方、俄佔赫爾松州的卡科夫卡（Kakhovka）水庫大壩6日被炸毀，造成嚴重的洪患，目前俄烏雙方皆指控是對方所為。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，這次水壩被毀恐有引發核災的風險，因為歐洲最大的札波羅熱核電廠的冷卻水是取自該水庫，若是冷卻水不足，恐會引發爐心熔毀、造成核災，「就是人類浩劫」，此外，這場洪水還破壞了烏軍的反攻計畫。

烏克蘭南部卡科夫卡（Kakhovka）大壩6日被炸毀，衛星影像顯示，水壩從中間開始坍塌。（圖／美聯社、 Planet Labs PBC）

針對這起決堤事件，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將此事件描述為「一顆具有大規模殺傷性的環境炸彈」，並表示只有解放整個國家，才能防止新的恐怖主義行為。而美國白宮則表示，仍無法對水壩遭破壞的原因下定論，但正在評估爆炸是否俄羅斯所為。

吳子嘉昨（7）日在政論節目《關鍵時刻》指出，卡科夫卡水壩被炸毀一事非常嚴重，因為札波羅熱核電廠冷卻池的水源是取自該水庫，因此當大壩被毀、水庫無法蓄水後，冷卻池可能會無水可用。而一旦冷卻水不足，恐會有反應爐爐心熔毀、發生核災害的風險，核災發生後，將會汙染全歐洲，「就是人類浩劫」。

此外，吳子嘉還提到，這次大壩被毀還破壞了烏克蘭的反攻計畫，由於第聶伯河因洪水導致寬度增加，烏軍的裝備無法渡河作戰，使得反攻計畫要重改。此外，部分烏軍部隊在第聶伯河上游區域建立了橋頭堡，但現在因為洪水，烏軍原本準備用於烏東和烏南反攻力量，全都摧毀了。