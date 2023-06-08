大陸女星迪麗熱巴擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，在演藝圈迅速竄紅躋身女頂流，近日，她出演電視劇《公訴》，遭到網友質疑「臉不像檢察官」，討論更延燒至對於迪麗熱巴演技的討論，甚至「路人對迪麗熱巴的現狀分析」詞條都上了熱搜。

由迪麗熱巴和佟大為主演的檢察劇《公訴》已經開播，首播當天就創下「開門紅」成績，但隨著集數增加口碑反而下滑，許多網友漸漸發現迪麗熱巴「不抗劇（指接各種戲劇）」，演技不夠細膩，似乎只有顏值能打。有一名路人網友便點評迪麗熱巴的現狀，引起大量討論。

該名網友指出，2017年迪麗熱巴正式成為頂流，距今6年她得到不少商業紅利，但卻沒有一部代表作，而迪麗熱巴清楚一方面知道自己還需要粉絲的流量，想要脫離粉絲，晉身為實力派演員。該網友也透露迪麗熱巴目前轉型的很痛苦，因為沒有足夠劇圈累積，拿不到更好的資源，只能在古裝偶像劇活躍，若她繼續沒有出產正劇類型的作品，很有可能面臨急速下滑。

不過大量的網友並不認同該網友的評論，紛紛表示：「呃第一段就已經很不客觀了啊…不積累一定的粉絲量怎麼會被邀請上國民綜藝做常駐女mc啊」、「本觀眾是長歌入坑的，考古後發現她的演技一直都很好」、「她這樣的選擇才是對的吧，隨著年齡增大，總不能老演偶像劇，古裝劇吧，多嘗試新的類型才是正確的」、「一看你就肯定沒看過公訴，還想來詐騙我。」