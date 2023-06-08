總統參選人、民眾黨主席柯文哲近日前往日本參訪，提到有關台灣開放日本核食進口議題時表示，「日本人可以吃，台灣人就可以吃」，引發網路熱議。對此，一份最新網路投票揭示，多數民眾都不支持柯文哲此番發言，並怒轟「柯真是見人說人話，見鬼說鬼話啊」、「超極變色龍」。

柯文哲本月5日下午拜訪日本前首相、眾議員野田佳彥，兩人在交流中提到關於台灣進口核食議題。野田佳彥指出，台灣有非常多人是反核，對核能外洩非常關心，能在此一社會背景下，還開放日本可能核汙染產地的一些食品進口，自己對此致上最誠摯的謝意。而柯文哲則回應，「那個反而不是問題，因為日本人可以吃，台灣人就可以吃」。

對於柯文哲上述言論，Youtuber《庶民錦鯉》於昨日發起網路投票，截至今早8點50分總計有3963人參與。針對「柯文哲在日本【面試】時公開支持台灣進口日本核食，你是否支持柯文哲讓台灣開放進口日本核食的主張？」的題目，僅僅只有10%網友表示支持，另高達90%民眾反對，比例相當懸殊。

柯文哲公開表示，核食日本人可以吃，台灣人也能吃。網友紛紛留言怒批，「柯露出真面目，他才綠到出汁」、「媚外政客的言行，罔顧國人的健康，真是可惡至極！」、「為了個人利益犧牲全民健康跟塔綠班一個樣，太令人失望」、「他根本就是綠色的延續，惡夢開始」、「這是不對的，柯是否說一套做一套，需要大家檢視」、「柯本質還是綠的，不明白為什麼還有藍營的人會對他還有幻想」、「心中沒有人民，才要讓人民吃核食」。

不過也有人持不同意見，稱「支持，記住，是福食」、「柯文哲看起來儍儍的但是很厲害，可搶到深綠的票、也可搶到淺藍的票」、「善意的乎悠日本是睿智的」、「市面上有些食物，化學添加物很多，可能危害健康，但便宜好吃還不是一堆人買。你不吃還不准其他人吃喔？」