今天各地仍要留意午後雷陣雨，明天（9日）起鋒面逐漸南下，天氣更不穩定，各地不定時有局部短暫陣雨或雷雨，也可能會有局部較大雨勢，周六、日（10、11日）鋒面影響加上低壓帶籠罩，各地全天都可能有陣雨；氣象專家彭啟明提醒，未來數日短延時強降雨的累積雨量，可能把好幾個月的缺水一次補完，須做好防災準備。
彭啟明在臉書發文指出，這幾天持續處在不穩定的環境，午後熱對流發展條件相當好，明天天氣更不穩定，各地不定時有局部短暫陣雨或雷雨，也可能有局部較大雨勢，預估還是在下午時段的發生機會最高。
彭啟明表示，周末鋒面接近北方海面，台灣上空不穩定條件再增加；周日開始西南季風環境下的低壓帶接近，水氣多，如配合旺盛西南風，將有持續性數日的連續降雨。
彭啟明提醒，未來幾天短延時強降雨或累積的雨量，「可能把好幾個月的缺水一周內補完」，對南部或西半部都是相當大的降雨壓力，也是容易致災積淹水的天氣類型，民眾須留意。
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