百萬YouTuber蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」慘遭炎上，讓他發出中日文聲明三度道歉，不過仍難以止血，引起台日網友留言撻伐，對此，粉專「貓大爺粉絲團」指出蔡阿嘎想要製造話題，創造一波流量，卻玩到太過火燒到自己。

「貓大爺粉絲團」表示日本吉野家環境明亮又是長時間營業，加上能填飽肚子，可以說是「俗又大碗」，而這種價格便宜的店，雖然不能要求用多高級的米，但不會到難吃的程度，不然分店怎可能遍及全日本，接著指出蔡阿嘎代表的是「一家公司、一個團隊」，拍攝內容勢必經過團隊發想和企劃才執行，如今卻造成難以挽回的地步，不免感嘆：「不是個人一時糊塗，而是整個團隊都出了問題」。

「貓大爺粉絲團」指出癥結點在於團隊想要流量，反倒讓企劃越走越偏、口味越來越重，推測這次想用負面行銷炒作話題，藉此創造話題及製造流量，沒想到反而玩過頭燒到自己，雖然「引戰」是流量密碼，但卻有傷害他人的風險，不免感慨：「做人要有基本道德，不要為了追求流量就財迷心竅、不擇手段」，接著強調每個人道德標準不一，相信不只有蔡阿嘎這麼做。

對此，網友紛紛留言：「這個網紅在台灣大頭症習慣了！這次終於踢到鐵板」、「他的影片重點不是好不好吃，那個態度跟多人共食一碗東西真的很不ok」、「誰敢說有燒到自己？流量以外他還成功搶了多少版面多少話題」。