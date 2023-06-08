中國大陸浙江省杭州市5日發生一起電動車意外事故，一輛純電動SUV當日清晨行經高速公路上的收費站時因衝撞導致起火，車上4人全都不幸喪生，由於火勢來得既快又猛，有陸媒以「4人3秒內葬身火海」形容此事件。

警方指出，該輛電動車是在高速行經收費站時，碰撞到收費站設備後起火；而根據監視器畫面顯示，電動車事發前並未減速，被撞擊的設備直接噴飛四散，車子本身也於幾秒後燃燒，車上4人完全來不及逃出，消防人員到場時，車子甚至已有90％被燒黑。

此事件在大陸網路引起高度討論，有人歸納出3大疑點，首先，為什麼會發生衝撞？有傳司機疑似疲勞駕駛，但還未經證實；再來，起火原因為何，且為什麼會來得如此迅速跟猛烈？最後，車上的人為什麼全都逃不出來？

對此，有網友推測該電動車使用的是三元鋰電池，並指出過往發生過多起類似事件，使用三元鋰電池的電動車一旦發生衝撞後燃爆，往往只有2、3秒可以逃生，講白了就是根本沒機會；更有人直言，只要還有加油站的一天，自己絕對不會改開電動車。