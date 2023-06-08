新竹大魯閣湳雅廣場3日被民眾發現一名長髮高挑女子鬼鬼祟祟地出沒在女廁，有民眾發現是在偷拍女性如廁，警方到現場架住人後，才發現竟是男扮女裝；男子穿著迷你裙、絲襪和假胸部進入女廁偷拍，手機內被翻出有多張女子如廁、底褲、私密照，事後被依妨害秘密罪嫌送辦。

有民眾在臉書「竹北人有事嗎」發文，新竹湳雅大魯閣購物廣場日前被發現一名男扮女裝的偷拍嫌犯，女子在如廁時發現對方拿著手機在她頭頂上錄影，警察獲報到場後在男子手機裡發現大量女子如廁照片，「請所有女性在公共場所如廁時要注意是否有人偷拍」。

新竹大魯閣湳雅廣場3日被民眾發現一名長髮高挑女子鬼祟地出沒在女廁，才發現是在偷拍女性如廁，警方到現場架住人，才發現竟是男扮女裝。（翻攝自記者爆料網）

現場影片中，只見該男子身穿白色迷你裙、黃色短版上衣，頂著棕色長假髮，下半身疑似穿絲襪，雙手被兩名員警架住時還不斷晃動，一直想要回包包物品，警方解釋單心裡頭有攻擊性武器；遭偷拍的女子表示，進去廁所前就有看到該「女子」舉止相當奇怪，發現遭偷拍後才嚇得向等待在外的丈夫求救。

丈夫見狀，立即架住該男子不讓其離去，新竹大魯閣館方人員獲報後第一時間報警，該男子還不斷想逃跑、滅證；另名目擊者表示，該男子打扮時髦又怪異，疑似在其他商場、百貨也曾看到人影，懷疑是慣犯。警方事後在男子手機內發現大量女子如廁、底褲、私密照，將依妨害秘密罪嫌送辦。