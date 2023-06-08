李㼈、郁方、風田、方志友成為東森綜合台《花甲少年趣旅行》新組合，一同漫遊魅力古都台南。揭曉旅伴這天，最早到場的郁方和李㼈，一碰面同時驚呼：「是你！」雙方熱情擁抱彼此，其實三十年前曾合拍過經典警匪劇，瞬間找回時隔許久的老同事情誼，讓兩人又驚又喜，滿滿的回憶殺湧現。

引頸期盼的台南之旅啟程，來台發展已9年的風田是首日導遊，想從日本人的視角介紹台南，並和大家分享最愛的文青行程。出發前風田自曝駕照考了4次才通過，方志友3次也不惶多讓，郁方不禁冷汗直流：「年輕人珍惜生命啊。」李㼈自告奮勇攬下開車重責，大哥風範十足。

李㼈（左起）、郁方、方志友、風田開心到台南出外景。（東森綜合台提供）

午後驅車前往下個景點，一行人聊到李㼈正就讀大學的女兒李紫嫣，郁方當起媒婆想為單身的風田牽線，開玩笑說：「在台灣演藝圈，你就需要像㼈哥這樣的靠山。」方志友笑喊：「快叫岳父。」風田臉紅羞回：「我不敢啦！」口嫌體正直秒上網搜尋李紫嫣，看了心花怒放直呼超漂亮。李㼈立刻打包票：「如果是我女婿，你放心！這輩子在台灣不會有任何人敢欺負你！」風田一臉得意：「我在台灣就橫著走了！」

大夥參觀軍艦博物館時，風田在信號室嘗試用摩斯密碼發送電報，並透露自己暗藏『嫁給我』小巧思，不料被方志友潑冷水已經結婚了，風田露出微妙表情望向李㼈：「我要傳達的是.....。」李㼈幽默神回：「又是一個套路。」全場笑翻。