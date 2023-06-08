YouTuber蔡阿嘎日前發表一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片惹議，不只被台灣網友罵爆，風波還燒到日本，逼得蔡阿嘎三度道歉，還發日文聲明，但仍滅不了火，更被網友挖出過去他試吃嘉義4家「難吃火雞肉飯」直接在店內毒舌批評店家的影片，再度點燃網友怒火，對此，有網友發現，蔡阿嘎似乎已悄悄下架影片。

蔡阿嘎批評日本店家事件爆出後，網友便挖出他曾試吃嘉義4家「難吃火雞肉飯」，還以「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為題，片中他直接在店外念出，進店試吃後再批評，讓網友看到後狂轟「這不用道歉嗎」、「遇日本就道歉，那這四家怎麼辦？」、「這種公開批評、謾罵的影片，確定還要擺著嗎？」、「超沒水準的 就是有你們這種人在煽動仇恨！」。

對此，有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，蔡阿嘎已下架嘉義難吃雞肉飯的不當影片，怎料此舉其他人似乎不買單，紛紛留言狂酸「下架而已，人家對日本的處理方式，下架完立刻拍影片，然後隔天發道歉聲明，再來就是翻譯並指名道歉」、「真的別再自稱嘉義人了，把嘉義鄉親當塑膠好欺負，下架都比日本晚，而且連道歉都沒有」。

事實上，蔡阿嘎堪稱台灣網紅始祖，15年前憑藉燒Roots衣服影片與輾爆三星手機而走紅，而蔡阿嘎去年也重現當年讓他爆紅的影片，但他僅複製當年自製「加拿大便」Roots的畫面與台詞，未將衣服燒毀僅拿著打火機假裝點火，他也解釋原因：「現在小朋友會學，我們做個樣子就好」。