1名身穿黃絲襪、白短裙的「長腿辣妹」偷拍女廁內2名女子如廁，被逮後才發現竟是男兒身。（取自臉書竹北人有事嗎）

1名身穿黃絲襪、白短裙的「長腿辣妹」偷拍女廁內2名女子如廁，被逮後才發現竟是男兒身。（取自臉書竹北人有事嗎）

新竹大魯閣湳雅廣場女廁上周末發生偷拍案，1名身穿黃絲襪、白短裙的「長腿辣妹」偷拍女廁內2名女子如廁，被害人發現廁所上方有手機偷錄，向在外等候的先生求救，警方當場逮捕這名「辣妹」，才發現竟是男兒身，全案依妨害秘密罪嫌送辦。

據了解，事件發生在6月3日中午，1名女子到大魯閣湳雅廣場上廁所時，發現1名身穿短裙、黃色絲襪的長腿辣妹緊跟在後，且舉止奇怪，且有1名受害女子如廁時，驚覺廁所上方有人在偷拍，嚇得馬上向在外等候的丈夫求救。

受害女子丈夫連忙把該名「辣妹」架住，附近熱心民眾也幫忙通知店家，新竹大魯閣館方人員獲報後，第一時間報警並趕抵現場，該男孩想逃跑、滅證，館方人員也立控制該男不讓他離開。

眾人一起逮住該男的影片也被貼上臉書社團《竹北人有事嗎》，有民眾說曾經看過這名男子在出現在其他商場，懷疑他很可能是慣犯，請女性小心被偷拍。事後警方也在男子手機內，發現大量女子如廁等私密照片，訊後已將男子依妨害秘密罪嫌送辦。