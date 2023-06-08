美中關係緊繃之際，近期仍有不少美國企業的執行長們接連訪問大陸，但他們在大陸的一舉一動都相當低調，沒有大型媒體見面會也沒有盛宴款待，更沒有公開演講，專家分析指出，大咖CEO們都在權衡美中之間的關係，不想誤踩紅線，同時如果想要跟大陸打交道，就必須展現足夠的承諾。

綜合外媒報導，近幾個月訪問大陸的美國企業高層，包括蘋果庫克（Tim Cook）、英特爾季辛格（Pat Gelsinger）、通用汽車芭拉（Mary Barra）、摩根大通戴蒙（Jamie Dimon）及特斯拉馬斯克（Elon Musk）等人，大家都想知道歷經三年疫情的大陸現況如何。

報導提到，訪陸的CEO們鮮少公開談話，若有發表意見多半與美國總統拜登的意見一致，強調不希望美中經濟脫鉤，政治風險諮詢機構China Strategies Group總裁Chris Johnson表示，如果想跟大陸打交道，就必須展現足夠的承諾，大家都在權衡美中之間的關係與各種行動，不想誤踩紅線。

亞洲協會政策研究所國際安全和外交事務（ASPI）副總裁Daniel R. Russel提到，降低大陸風險和脫鉤大陸之間的區別很微妙，但對美企來說相當重要，而且更重要的問題是，如何管理過於依賴大陸的風險，而不是將世界分為兩個競爭的領域。