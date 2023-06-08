糖尿病位居國人10大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且逐年增加，如何預防成為重要議題。營養師劉雅惠表示，若出現食慾增加、口渴、頻尿、視力模糊、傷口難癒合等症狀，就要當心是糖尿病找上門。她也提到，許多人健檢發現血糖偏高就很緊張，事實上，糖尿病前期有機會被逆轉，可透過減重、運動、多吃富含膳食纖維的食物，使血糖恢復正常。

劉雅惠在臉書專頁發文指出，糖尿病危險因子包括，家族病史、肥胖、精緻飲食、含糖飲料、妊娠糖尿病、多囊性卵巢等。若健檢時發現，空腹血糖介於100～125mg／dL，或口服葡萄糖耐受測試血糖介於140～199mg／dL，就屬於糖尿病前期。不過，可先不用過度緊張，她並分享逆轉胰島素阻抗3招，有機會讓血糖恢復正常：

1、減重：劉雅惠表示，肥胖者需減重，因肥胖會增加胰島素阻抗，更容易罹患糖尿病。據國健署公布的腰圍判定標準，男性腰圍≧90cm（35.5吋）、女性腰圍≧80cm（31.5吋）就為超標。

2、運動：劉雅惠指出，增加活動量有助於改善胰島素阻抗，降低糖尿病的風險，即使上班忙碌，每天也可以花零散的時間增加活動度，例如盡量走樓梯取代搭電梯。

3、多吃富含膳食纖維的食物：劉雅惠建議，以原型食物為主，增加膳食纖維的攝取，穩定血糖。但要注意精製糖不超過總熱量的10％，最好低於5％。