周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.88點或0.19%，為460.8點。同時之間，在公布通膨資料和聯準會下周政策決議之前，華爾街動能也略顯不足。

歐洲多個地區股市下跌，但是西班牙IBEX指數上漲0.5%，收在近6周高點。

西班牙重量級權值股Inditex大漲5.7%，報33.63歐元，股價達近6年新高；稍早該公司公布上季獲利大增54%，表現優於預期，該公司還表示，春夏系列服飾的銷售在五月加速增長。

歐洲的零售股上漲2%，領漲其它板塊。

Hargreaves Lansdown股票分析師Aarin Chiekrie表示：「兩位數的銷售成長率，超過了成本增長，協助保持了獲利率和現金餘額的健康」。

週三的資料顯示，中國五月出口萎縮速度高於預期，進口也持續下跌。該消息也影響了全球股市的上漲。

同時之間，德國四月工業生產增幅低於預期，讓德國的前景蒙上陰影。

醫療股在歐洲跌幅最大，抵銷了油氣股、銀行股等經濟敏感板塊的上漲。

貝思半導體跌6.3%；此前美銀全球研究(BofA Global Research)認為這家荷蘭半導體設備製造商在關鍵的智慧型手機市場推遲採用「混合鍵合」技術，因此將評級下調至「中性」。

丹麥銀行(Daanske Bank)上漲8.0%，這家丹麥最大的銀行上調了長期獲利目標，並表示，計畫分拆挪威的零售銀行業務。

德意志銀行漲0.3%；該行正在精簡抵押貸款業務，將透過人員重新安排來削減數百個工作職位。