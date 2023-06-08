一名40多歲男子，平常無腎臟不適症狀，但一次健檢發現，腎功能已異常。醫師表示，原來是男子以經商為業，常宴請生魚片等日本料理，尤其是高價的黑鮪魚，而鮪魚有高量的腎毒性物質「汞」，導致男子汞中毒、腎功能受損。醫師表示，若未即時處理，日後將面臨洗腎命運。

腎臟科醫師江守山在《今天大小事》YouTube表示，上述男子因經商，與人聚餐時，為展現誠意，都宴請高價的日本料理，黑鮪魚生魚片是其常見菜色，對方回請時也投其所好，「該男子一周要吃2、3次黑鮪魚生魚片。」

江守山表示，汞是知名的腎毒物，會對腎臟產生急、慢性毒性；而鮪魚含汞量極高。不像一般人久久吃一次、還能代謝汞這一毒物，該男子在頻繁食用下，不知不覺中累積多量汞、導致汞中毒，腎臟因而萎縮。「此類患者必須要螯合汞，才能避免腎臟持續受損。」

螯合汞是注射重金屬螯合劑，藉由螯合劑與有害身體重金屬離子結合、產生螯合作用，成為安全的螯合物，經由腎臟排出體外，恢復身體機能。

根據衛福部食藥署針對孕婦、育齡婦女及1~6歲兒童的「魚類攝食指南」，部分大型掠食性魚類有蓄積較高濃度的甲基汞的情形，避免攝取鮪魚、旗魚、鯊魚、油魚。