古裝武俠神話劇《靈山神箭》在80年代紅透半邊天，童星凱凱（廖威凱）飾演「靈芝草人」，雖然整部戲只有一句台詞「哎呀呀」，仍讓觀眾印象深刻，隨著凱凱進入校園讀書後，就淡出螢光幕，現在凱凱已40歲，他日前也難得曝光近況，從事服務業、開手搖店，還當過停車開單員。

凱凱小小年紀就以「靈芝草人」紅透半邊天，後續演出《新白娘子傳奇》、《包青天》等戲，也拍過奶粉廣告，其實，他來自明星家庭，媽媽是已故「廣播之花」電台主持人陳麗秋，還有2個明星姊姊：女星林秀芳、林薇，不過凱凱進入校園讀書後，就淡出螢光幕。

凱凱長大後從事服務業，他在節目《新聞挖挖哇》透露，家人曾希望他回歸演藝圈，但他對從商很有興趣，想走自己的路，當過停車開單員、在量販店當收銀員補貨上架、到咖啡廳打工，還有開手搖店。

雖然凱凱工作經驗豐富，但家人都不支持、連開手搖店把飲料帶回家也都不喝，覺得很沒面子，讓凱凱覺得心裡蠻不舒服，感嘆：「我又不偷不搶，跟你（家人）的面子有什麼關係」，主持人鄭弘儀也感嘆，凱凱怎麼就是沒辦法得到肯定？