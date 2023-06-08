疾管署昨（7）晚公布國內新增一名4歲幼兒遭同住家人感染猴痘個案，為首例兒童猴痘病例，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，即便沒有性行為，猴痘病毒仍可靠床單、生活用品、近距離飛沫傳染給他人，因此確診幼兒所就讀的幼兒園應進行全面性消毒，以目前狀況來看不至於造成大規模疫情，最壞情況可能是零星感染。

據《三立新聞網》報導，黃立民表示，首例確診的新竹4歲童沒有發生性行為仍確診猴痘，這代表猴痘疫情至今沒有獲得有效控制，但猴痘病毒在環境中的傳播力沒有想像中強，目前還不用太擔心會造成大規模疫情，最壞情況可能會造成零星感染。

黃立民表示，幼兒和成人相比，較沒有衛生觀念，即便沒有性行為，家中若有同住家人感染猴痘，猴痘病毒就會透過床單、生活用品、近距離飛沫傳染給他人，因此應針對確診幼兒所就讀的幼兒園進行全面性消毒。

黃立民也提醒，被匡列的幼兒和家長除健康監測，也要加強手部清潔，生活用品定期消毒，尤其是床單，需3至4天消毒一次；若幼兒和家長共睡一張床，消毒的頻率就要增加。