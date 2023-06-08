美女主播吳宇舒和媒體人朱凱翔結婚10年，41歲的她宣布懷孕喜訊，獲得外界祝福，目前懷孕已經快8個月的她，依舊不改多年運動習慣，在醫師和教練的許可下進行阻力訓練和TRX，但卻被部分網友勸阻「危險」，讓她不忍了直嗆：「省點口水吧！」

吳宇舒在社群平台曬出運到照，表示得到醫師許可之後，恢復每周兩次的阻力訓練和TRX，直到第二孕期結束（4-7個月）。不過孕期運動並不會因此胖比較少，那為何不選擇較為輕鬆的運動，如瑜珈或散步？她表示：「維持肌肉力量和彈性，不是拉筋按摩就辦得到的。我至今沒腰痠背痛，還能行動靈活，也要歸功於近十年的訓練打下基礎，熟悉肌肉出力的技巧，身體素質和肌肉量也不差。」

貼文曝光後，還是有部分網友相當擔心，力勸她：「有胎神，還是要更小心」、「太超過了吧？」、「危險啦！」但也過來人支持她：「我懷孕的時候也持續上重訓課程，不只體重控制的很好，而且也很順產。 魔人的話不用太認真聽啦！」吳宇舒也回應：「不意外地，釣出了一堆不運動的魔人碎碎念。這根本不可能跌倒，而且以我孕前的難度來說只剩下三分之一不到。醫生都說可以了，你有比醫生懂嗎？可以省點口水了吧！」

事實上，吳宇舒透露懷孕以來，不僅胖了2公斤左右，因為久未運動的緣故，身材看起來不如過往般結實，但由於孕肚仍不明顯，加上天氣冷外面搭著外套，始終未被察覺，除了少數先知會過的主管，其他同事一概不知情，甚至沒有察覺出異狀，直到懷孕15週後，不僅體重明顯增加，肚子也大得不像是單純吃太飽的樣子，才被眼尖的化妝師和髮型師注意到，便詢問是不是還沒滿3個月不能公開?她才坦言「已經懷孕5個月了」，讓眾人驚呼不已：「哪有人懷孕5個月還這麼瘦的」