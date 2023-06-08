美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格7日與新北市長侯友宜會面，雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等面向廣泛交換意見。新北市府指出，台灣作為美國在亞太地區長期堅定的盟友，趁此次羅森柏格來訪，侯特別向她表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場，也暢談公職生涯的經驗，分享參選總統的心路歷程以及對未來國政擘劃，雙方最後一起搭車前往平溪放天燈，侯寫下「台美交流 友誼長存」，羅森柏格祝願「A❤️T US-TAIWAN EXCHANGE」（美台交流），祈願和平，會持續推動台美合作。

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格7日與新北市長侯友宜會面，雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等面向廣泛交換意見。（新北市政府提供）

雙方先在市府會晤，侯友宜再陪同羅森柏格一行人至板橋車站搭乘台鐵前往汐科站，路程中與理事主席介紹北台灣交通建設、高科技經貿布局及全球永續發展，並於平溪鐵道地方創生餐廳共進晚餐。

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格7日與新北市長侯友宜會面，新北市女性首長都到齊參與。（新北市府提供）

昨市府團隊女性首長全體出席，包括副秘書長龔雅雯、秘書處處長饒慶鈺、經發局長何怡明、工務局長祝惠美、新聞局長張愛晶、衛生局長陳潤秋、原民局長林瑋茜、客家局長林素琴、文化局長張䕒育、青年局長邱兆梅及社會局代理局長許秀能，以女力團隊讓國家持續進步。

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格7日與新北市長侯友宜會面，會後兩人一起搭車前往平溪。（新北市政府提供）

另副市長劉和然、交通局長鍾鳴時及顧問余家哲皆陪同接待。餐敘時立法院外交及國防委員會召集委員江啟臣，與江同行的友人包括立委曾銘宗、中華民國國際關係學會會長暨政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東及淡江大學教授柯志恩等多位人士共同交流。

晚餐後，伴隨原住民歌聲，侯友宜與羅森柏格理事主席一起在永續環保天燈上寫下願望，侯市長寫下「台美交流 友誼長存」，羅森柏格則用英文祝願「A❤️T US-TAIWAN EXCHANGE」，祈願天燈點亮世界，帶來希望。