With this assist, Jokic became the first player to drop 30-20-10 in the NBA Finals 😳 pic.twitter.com/sSNsHbRzCD — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2023

(11：02更新)前兩役打完戰成1比1平手的NBA總冠軍賽，第三戰8日來到邁阿密進行，靠著約基奇貢獻32分、21籃板及10助攻的凶猛大三元，賈瑪莫瑞也有34分、10助攻與10籃板的大三元，幫助金塊109比94力挫地主熱火，在總冠軍賽重新搶回2勝1敗領先，接著G4將於10日登場。

回到邁阿密主場的熱火，一開賽就打出7比2，不過金塊隨即也靠約基奇的內線單打，以及賈瑪莫瑞的外線火力追上，打完首節，雙方打成24比24平手，約基奇與吉米巴特勒首節都各進帳10分，波普卻早早吞下個人第2犯，只能提前下場休息。

凱利伯馬丁次節一度連取8分，幫助熱火取得37比33領先，可是金塊也在賈瑪莫瑞兩顆三分球帶領下，打出8比0攻勢反超，隨後金塊始終保持小幅差距到上半場結束，中場比數53比48金塊領先，賈瑪莫瑞半場20分，約基奇14分、12籃板及7助攻。

金塊第三節很快靠約基奇與阿隆戈登聯手，逐漸擴大領先差距到兩位數，甚至一度78比62領先，隨後布勞更連進兩球，擴大金塊領先到19分，幸好鄧肯羅賓生及時投進三分球，打完前3節，金塊82比68領先，約基奇已拿26分、17籃板及9助攻。

布勞末節繼續扮演奇兵角色，不僅頻頻突破上籃，更能傳球助攻，帶領金塊把領先差距擴大到21分，不過熱火怎麼可能就此認輸，努力追趕到只差9分，可是波普最後1分14秒兩罰俱中，接著熱火三分沒進，賈瑪莫瑞最後1分02秒再次兩罰俱中穩住金塊勝局。