一名女網友分享，近日想要離職，用Line傳訊息告訴主管，結果被駁回，還被罵到臭頭說「不是所有事情都可以用Line講的！」讓她崩潰又焦慮，很怕無法順利離職，因此又打了一封離職信寄給主管，引起網友討論，不少人大呼快逃。另有專家分享，員工提離職，不管是透過什麼方法都算數。

一名女網友近日在Dcard上分享，她最近想離職，向副主管提了以後，卻一直找不到機會跟主管說，拖了3天，她決定傳Line告訴主管要離職的訊息，怎料卻得到一句「不受理，年輕人，不是所有事情都可以用Line講的。」接著就是一連串的辱罵。沒隔多久，副主管也傳訊息來說她這樣很沒有禮貌，直接傳Line離職是職場大忌。

女網友表示，她已經寫好辭職信，準備一早就要寄給主管與副主管，但她很怕無法離職成功，因為她真的不想做了，主管經常給她一種「恐怖情人」的感覺，每次都會私訊責罵她，如果她沒有即時回復訊息，對方就會瘋狂打電話，直到她接起來為止。

貼文引起網友討論，不少人奉勸原PO快跑。「都被罵成這樣，為什麼還猶豫」、「沒差，他們不爽你，你不管怎麼提離職就是一樣被罵，只能說要走的最大」、「快逃」、「我覺得有文字紀錄就好，但用Line確實會有點不太正式，有些公司會故意拿這點來做文章」。

根據臉書粉專《104職場力》上分享，法律上來講，員工通知雇主要離職，不管是用口頭告知，還是透過電話、簡訊、電子郵件和Line等通訊軟體都算數，只要符合勞基法規定的「離職預告期」即可。不過，的確有些方法會給人不正式的感覺，建議大家離職還是採用正式一點方式說明，以免日後爭執，最重要的是要留下紀錄證明。