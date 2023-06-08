台北市林姓男子去年2次全身赤裸在路上奔跑，其中有次還挑選在台灣大學「醉月湖」，檢方起訴後，台北地方法院斥責他有多次犯有公然猥褻之妨害風化案件，竟仍不知悔改，依犯公然猥褻罪各判拘役20天，應執行拘役30天，可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，林男在去年5月19日凌晨2點，在北市大安區溫州街46巷口，全身赤裸在路上奔跑，同年6月25日凌晨4點，又跑到台灣大學醉月湖，全身赤裸在路上奔跑，路人發現後報警。

台北地方法院認為，林男僅為滿足一己私慾，不顧公眾場所他人感受，公然為裸露生殖器、臀部之猥褻行為，不僅違反社會善良風俗，更造成他人心理陰影，且其前已多次犯有公然猥褻之妨害風化案件，竟仍不知悔改，再犯本案妨害風化犯行，所為實有不該，依公然猥褻罪判處拘役30天，可易科罰金。

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