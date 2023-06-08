●繼澳洲央行重啟升息之後，加拿大央行周三亦宣布升息25個基點（1碼），將其基準利率調升至4.75%，創下22年新高，此決議令市場大感意外，分析師立即調整利率預測，認為該央行下個月將再度升息，以緩解過熱的經濟和居高不下的通膨。加拿大央行在今年1月升息1碼後，自3月會議起連續兩次會議維持利率不變，以觀察先前激進升息的效果。澳洲央行周二將其基準現金利率提高25個基點，並再度警告可能需要進一步收緊政策以確保通膨回落至目標。此為繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，澳洲央行連續第2次會議升息1碼。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少45.1萬桶，市場預期為增加102.2萬桶。

上周汽油庫存增加274.6萬桶，超出市場預期的增加88萬桶。餾分油庫存增加507.5萬桶，遠超出市場預期的增加132.8萬桶。上周美國原油進口增加162.3萬桶/日，煉廠產能利用率升高2.7個百分點。

●美國商務部公布4月商品和服務貿易逆差擴大23%，至746億美元，創下6個月來新高，但低於市場預期的逆差752億美元。4月商品和服務進口成長1.5%，約為3,236億美元；4月出口下滑3.6%，約為2,490億美元。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌1.4%，較前一周的下跌3.7%放緩。30年期固定抵押貸款利率為6.81%，較前一周的6.91%回落。

●加拿大央行意外升息帶動美國債息上揚，通常與利率預期同步的美國兩年期公債殖利率周三升至4.5521%。10年期債息亦躍升至3.7933%，盤中一度大漲13.9個基點，報3.7991%。由於市場擔心美國財政部的發債海嘯可能導致信貸環境緊縮，近日來美國債息已經走高。

●市場觀望下周揭曉的關鍵通膨數據和聯準會利率決議，周三美元指數尾盤幾近持平，報104.13。加拿大央行意外升息1碼，美元跌0.23%，報1.3371加元。土耳其里拉盤中一度崩跌逾7%，貶至23.16兌1美元歷史新低，並創下2021年歷史性崩盤以來最大單日跌幅。消息指出上月底順利連任的艾爾段（Tayyip Erdogan）政府似乎打算回歸正統貨幣政策，土耳其國有銀行將停止拋售美元為本幣護盤。

●加拿大央行意外升息帶動美國債息進一步走高，這給金價帶來壓力，周三紐約期金收跌23.1美元或1.16%，報每盎司1958.4美元，創下5月26日來新低。

●市場對沙烏地阿拉伯自願擴大減產的提振效果重燃信心，以及美國原油庫存意外減少，周三國際油價反彈收高。紐約期油收漲79美分或1.1%，報每桶72.53美元。倫敦布蘭特期油收漲66美分或0.87%，報每桶76.95美元。