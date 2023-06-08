台東市一名體重破百的林姓男子，昨晚到朋友家聚會，幾杯黃湯下肚後言行失態，警方獲報到場，他竟飆國罵還企圖攻擊，4名員警費了一番功夫，用2副手銬才將人壓制，員警見林男滿頭大汗，還貼心拿了紙巾幫他擦拭，沒想到送到派出所又耍賴躺在地上，警方依妨害公務送辦。

台東市1名體重破百的醉漢對警方飆國罵還企圖攻擊，偵訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「我們等下再幫你解開，你不要再往後倒了，會撞到頭。」體型壯碩的林姓男子被員警包圍，用2副手銬連接銬住雙手，情緒稍稍緩和，坐在地上氣喘吁吁，但期間仍多次嘗試掙脫手銬未成，員警見他汗流浹背，貼心拿了衛生紙幫忙擦拭。

員警見林男口滿頭大汗，貼心用紙巾幫忙擦拭，沒想到送到派出所又耍賴躺在地上。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

4名員警準備將人帶上警車時，林男又發起脾氣不願配合，以身形優勢往後倒退，還不斷飆罵三字經，員警見他企圖逃跑，4個人8隻手合力把人壓制在地，先解開手銬，再把林男雙手反銬，一眾人七手八腳將他抬進警車。不料，進到派出所人還繼續耍賴，倒在地上不肯起身，員警只得同樣畫面再上演，才把人順利制伏。

年近50歲的林姓男子，7日晚間到台東市友人家聚會喝酒，疑似酒醉，不僅失態還大聲咆嘯，朋友請他離開遭到拒絕後，只能報警請求協助，未料，林姓男子看到4名到場員警後情緒失控，不斷辱罵還企圖攻擊，在警告無效後，警方只好強制作為將人壓制，偵訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！