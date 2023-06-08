大陸外交部涉外安全事務司司長白天與伊朗外交部部長助理兼南亞總司長穆薩維，以及巴基斯坦外交部反恐司司長哈米德，7日在北京共同舉行首次中國—巴基斯坦—伊朗三方司局級反恐安全磋商。三方就地區反恐形勢、共同打擊跨境恐怖分子等問題深入交換意見，並基於此次磋商的成果，決定機制化舉行三方反恐安全磋商。

中國與巴基斯坦、伊朗7日召開三方反恐安全磋商，首次在北京舉行。（截自中國外交部官網）

據大陸外交部公告，同日大陸外交部部長助理農融集體也會見了穆薩維和哈米德。此外，中巴、中伊雙方分別舉行了雙邊反恐磋商和雙邊反恐交流。