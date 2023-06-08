歐洲外交關係協會昨（7）日發布針對歐盟當中11國民眾，看待俄羅斯和中國的態度民調。其中一個問題涉及當美中在台海爆發衝突時，有高達62%受訪者認為「應該保持中立」。有PTT鄉民就在軍武版直言，「歐洲不背刺就不錯了，還指望他們幫忙喔 」、「正常，不是他們的戰爭，多數歐洲國家在亞太沒地盤」。

據《法國國際廣播電台》今（8日）早報導，若是台海爆發衝突，在11國民調中，平均有62%認為應該持中立態度、23%支持美國、5%表態靠向中國、10%的受訪者給予「不知道」的答案。內中瑞典、波蘭和荷蘭有30%的受訪者認為應該支持美國、而匈牙利、保加利亞、奧地利則有超過70%盼能保持中立。不過該民調也分析，當真正處於緊急情況時，人們的心態或會發生改變。

對於歐盟針對台海局勢的最新民調，PTT鄉民在《軍武版》紛紛留言指出，「美中若真有衝突，歐洲人真的認為他們可以保持中立、獨善其身嗎？雖說這種民調結果其實並不令人意外，但美國對歐洲好像變得有點不離不棄、被當北七了」、「歐洲各國有超過八成的意願要幫忙才是新聞」、「沒差啦，基本上歐洲我根本不期待在武器金錢上會出力」、「看看德法，這種強度的國家都一副死德性了，怎能指望其他比較小的國家」、「不幫倒忙就謝天謝地了」、「歐洲連門口的烏克蘭失火都扭扭捏捏的，你覺得他們會想顧及台灣。」

不過也有網友直言，「不要把別人當笨蛋，最蠢的事是認為別人蠢 」、「合理啊」、「保持中立就算很好了，畢竟歐洲也傾向多極主義」、「歐盟現在都很難捏在一起了，更難說要幫美國」。