And scene inside Yankee Stadium… pic.twitter.com/ocPBsPk0ZB — Erik Boland (@eboland11) June 7, 2023

加拿大數百處森林近期因為野火肆虐，濃煙也影響到了美國北部各州及東岸沿海地區，洋基作家Erik Boland在推特發布影片，整個洋基球場都籠罩著一層橘色霧霾，因此大聯盟官方也宣布，今（8）日洋基主場迎戰白襪的比賽延期。

加拿大野火連燒了將近半個月，導致當地頻出現創紀錄的高溫，除了野火的威脅之外，所產生的煙霧含有PM2.5，這種微小顆粒進入人體後，可以深入肺部並進入血液，引發心臟病、哮喘的健康問題，此外鐵路和公路等交通設施也受到影響。

當地眾多衛生官員呼籲民眾，在戶外活動時要謹慎，尤其是對空氣品質敏感的族群，目前濃煙已經飄向美國紐約，影響部分大聯盟賽事，洋基主場對陣白襪比賽，延至明日以雙重賽方式進行，費城人今主場交手老虎，也挪到兩隊明天的休息日來開打。

除了大聯盟外，國家女子足球聯賽在紅牛競技場的比賽，也因濃煙影響可見度而延期，但室內運動也受到影響，WNBA宣布紐約自由人交戰明尼蘇達山貓的比賽改期，自由人隊主場巴克萊中心周圍的空氣品質，已經到達了431的危險程度。