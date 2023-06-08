法務部行政執行署彰化分署「123聯合拍賣日」推出49筆不動產物件，其中最引人注目的是，自921大地震後沒落迄今的彰化縣員林市黃金帝國大樓，因近期彰化縣政府積極辦理黃金帝國都市更新作業，湧現著眼未來都更利益的買家，該分署日前就以93萬2000元拍出1處位於該建物的攤位及坐落基地持分。

黃金帝國大樓位於員林市員林火車站前，位處蛋黃區，是當地有名的地標大樓，曾經商場林立，車水馬龍的繁榮景象，熱情吆喝的店家與絡繹不絕的人潮編織了許多在地人的回憶。

然而因歷經921大地震摧殘，黃金帝國被判定為危樓，加上大樓內部分割繁複，產權複雜，在難以整合區分所有權人意見下，除一樓尚有零星小吃店營業外，整棟大樓幾成廢墟，其神秘程度甚至成為網路靈異節目的探險祕境，之前就有網紅闖入直播，瞎稱遭持刀流浪漢追殺。

員林黃金帝國大樓與位於彰化市彰化火車站前的喬友大樓號稱「北喬南帝」彰化兩大廢墟大樓，在喬友大樓已進行拆除作業將重建下，近期彰縣府也著手辦理黃金帝國都市更新作業，在著眼於未來都更後的利益下，市場上不乏鎖定黃金帝國物件的收購者。

彰化分署指出，這次拍賣物件中，就有黃金帝國的物件，位於該建物2樓的攤位及坐落基地持分，最後以93萬2000元拍定。

政府打房效應浮現，投資房屋受到法令限制而壓縮獲利，不動產投資客改將目光轉向土地，彰化分署發現連法拍的持分土地也有不少投資客青睞，這次拍賣物件中，就有一筆位於員林市近郊的持分土地，使用分區雖編定為行政區，但未來可能被徵收，最終以77萬666元拍定。

南投市一處鄰近夜市的持分土地以133萬5168元拍出。（彰化分署提供／孫英哲彰化傳真）

另一筆土地位於南投市區持分土地，因緊鄰夜市，易匯集人潮，為舉辦活動或做小本生意之首選，本次投標人以通訊投標方式應買，現場恰巧無其他競爭者，執行官當場即宣布由其以133萬5168元得標。