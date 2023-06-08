中國駐美國大使謝鋒7日應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講，指出兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。而美方應該尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和發展權利，尊重中方的核心利益和重大關切，確保中美關係沿著正確航向前行，不衝突、不對抗、不打新冷戰。當務之急是切實管控好臺灣問題這個最大風險點。

據中國駐美國大使館公告引述謝鋒表示，沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。

他說台灣「倚美謀獨」和美國一些人鼓噪「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對台獨冒險挑釁。

謝鋒說，當前世界變亂交織，中美關係面臨嚴峻挑戰，是止跌企穩、找到正確相處之道，還是螺旋下滑、陷入衝突對抗的深淵，再次站在何去何從的十字路口。履職兩周來廣泛接觸美各界人士，聽到最多的擔憂是中美陷入衝突對抗，最大的願望是中美關係止跌企穩。世界要好起來，中美關係就不能再壞下去。

謝鋒引述大陸國家主席習近平所說，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展，並提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美正確相處的治本之道。

他說，相互尊重是前提，和平共處是底線，合作共贏是目標。中方一如既往重視中美關係，願與美方共同努力，把握正確方向，推進對話合作，拆除危險燃爆點，以實際行動落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，爭取中美關係早日回歸正軌。