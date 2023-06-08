一年一度的港姐選拔比賽即將開始，去年曾參賽的女星林泳怡被問到是否後悔參選？她回憶當時在面試時，就遇上TVB總經理曾志偉等人當評審，沒想到曾志偉脫口問她：「妳這麼胖，考慮減肥嗎？」讓林泳怡當場氣炸，直嗆：「我覺得不管哪種身材都沒有不好，夢想是源自內心和自信」，引來全場評審大笑認為她太年輕、歷練不足，而她後來還是在3個月內乖乖減了10公斤。

據《香港01》報導，林泳怡去年參加港姐選拔，挺進前20強，問到這項女孩圓星夢的比賽又將開始，她回憶其實選港姐原本是母親的夢想，但因為結婚懷孕，就將夢想寄託在她身上，她去年剛考上大學時，母親就偷偷替她報名，歷經了穿泳裝關卡後，最終到了面試，沒想到曾志偉一句話讓她傻眼到說不出話。

林泳怡去年參加港姐選拔，最後決定退選。（圖／翻攝自wendy.lammm IG）

林泳怡說，當時曾志偉戴著黑框眼鏡，嚴肅問她有沒有考慮減肥？她怒回：「不好意思，我覺得身材沒有哪一種不好，我覺得胖或瘦都有自己的美景的呈現，夢想是源自內心，源自自信，源自自愛」，引來全場大笑，認為她是初生之犢不畏虎，而媽媽則安慰林泳怡表示，曾志偉是看她有潛力，才會問她要不要減肥試試看。

聞此，林泳怡坦言亞洲人的身材標準太畸形，但為了幫媽媽圓夢想，還是減肥努力參加，但最後卻在進行特訓前宣布退選，主因是和家人討論考慮後，還是想以學業為重，便放棄當明星的夢想，而從林泳怡的IG看來，離開比賽後她生活依舊多彩多姿，身材不算纖瘦的她還是走出了自己的性感，偶爾也會穿中空裝或比基尼，只能說有自信的女人最美麗。