【愛傳媒張競評論】接獲媒體來電訪問，詢問共軍蘇州艦超越美軍鍾雲艦艦艏時相距150碼，到底危險不危險？美軍鍾雲艦當時速率降至10節，又會在多久時間後撞到蘇州艦？

我直接跟記者說，基本上我無法回答這個問題，因為海上要解算是否存在碰撞危機，完全是要看相對運動，光知道鍾雲艦航速，但不知道其航向以及蘇州艦航向航速，在條件不全狀況下，根本就很難測算出兩艦相對運動態勢。

我們在海軍官校航海課程中，都學習過如何運用戰術運動圖紙來解算目標運動，並配合解算出實施避碰轉向所需之航向航速。此外還有攔截航向航速、編隊就位航向航速，甚至還要學習解算風向風速，並且配合調整航向航速，以便獲得最理想相關風向風速，以利艦儎機起降作業。

其實只要蘇州艦速度遠高於鍾雲艦，透過通信告知對方本身意圖與航向航速，基本上毫無碰撞危機可言。而且從左舷追越，當穿越鍾雲艦艦艏時，早就通過相對船位最近點(CPA: Closest Point of Approach)，只要是吃過海上這口飯艙面人員，畫個戰術運動解算三角形，就知道我講的是實在話。

所以去強調通過鍾雲艦艦艏時有多遠，那才真是曝露出本身不專業(unprofessional)至極，因為真正內行人會問CPA距離、方位與時間，外行人才去強調通過艦艏距離有多遠。

至於蘇州艦通過鍾雲艦艦艏後，由於存在速度差距，相對運動就會愈來愈遠，所以鍾雲艦假若不加速，基本上是絕對不可能產生追撞意外。至於150碼，以速率10節來算，要多久時間才會觸及蘇州艦經過所繳起之艉跡？以航海三分鐘定律來算，速率10節，3分鐘將可運動1000碼，轉換一下，運動150碼將需時27秒，但此時蘇州艦還在繼續以高速前進運動，所以相對距離其實會愈來愈遠，至於會有多遠，在不知道蘇州艦航向航速前提下，實在是難以回答。

我以上講的都是海軍官校時期在課堂所學習之基本功夫，畢業後在海上艦隊戰術運動操演，像蘇州艦般超越友艦在其艦艏前方就位，只要通信暢通，雙方都能理解掌握對方運動企圖，就算是在夜間編對就位與部位變換，其實講起來也沒那麼可怕，何必故作神秘聲稱有多危險，刻意搞到那麼誇張。

此外還要提醒，蘇州艦是追越鍾雲艦，而不是交叉相遇，因此適用《避碰規則》第十三條而非第十五條；所以沒有誰要避讓誰的問題，更沒有任何理由去認定，在避讓上誰是權利船或是誰是義務船。

戰術運動繪圖解算技巧根本不是機密，在掏寶網站上也能買得到戰術運動圖紙，只是中國大陸稱「艦操繪算圖」，但是原理完全相同。

我講完這些，那位記者跟我說：「老師，我知道您講的是實在話，但是我們作新聞節目不能夠用這樣方式，那樣就會把新聞熱度澆熄囉⋯⋯」我只能無奈苦笑⋯⋯⋯

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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