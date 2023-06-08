美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天上午由民進黨總統參選人、副總統賴清德當「地陪」前往奇美博物館參觀，此行被視為羅森柏格來台第2場「面試」。

美國AIT理事主席羅森柏格（左）今天上午在賴清德（中）陪同下參訪奇美博物館。（曹婷婷攝）

羅森柏格一下車就與賴清德握手寒暄，並讚嘆好美，兩人一路步行至館內參觀，入館前也應媒體要求與奇美博物館館長許家彰3人手疊手合影留念，兩人第2站將轉往大天后宮，中午並在市區一起用餐。

美國在台協會主席羅森柏格訪台期間，將與3黨總統參選人見面，昨天首位見面對象是國民黨總統參選人侯友宜，今天則與副總統賴清德相約在賴的「本命區」台南，賴特別安排參訪奇美博物館、參拜大天后宮。

賴清德上午早羅森柏格一步抵達博物館，隨後幾分鐘後，羅森柏格也到場，兩人一見面就握手熱絡寒暄，賴清德也介紹博物館，之後一行人在館方人員引導下，一路穿過阿波羅噴泉廣場，奧林帕斯橋，走了450公尺後，進入奇美博物館參訪，館長許家彰沿途也悉心導覽解說博物館特色。