新北市板橋區某幼兒園上月爆出老師疑餵食幼童安眠藥，目前已有17名家長提告，新北地檢署承辦檢察官為釐清相關疑點，今（8）日清晨6時許指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索及約談，對象包括幼兒園園長與老師共8名關係人，搜索處所含幼兒園園區及園長、老師等人住處，上午執行搜索後，警方已陸續將相關人帶回警局偵訊，其中幼兒園園長面對媒體提問，全程不發一語快閃上車，警方將針對家長提告內容進行釐清。

獨》板橋幼兒園餵食安眠藥新進度 檢大規模搜索8師長住所。(呂健豪攝)

該間幼兒園3名幼童家長日前發現子女於今年2月至4月間，出現情緒易怒及自殘等行為，幼童聲稱遭老師餵食不明藥物，家長遂於上月14日向警方報案，檢警同月18日執行第一波搜索，案件曝光後引起社會各界重視。

對於外界抨擊新北市教育局消極處理，教育局表示，市府發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。市長侯友宜第一時間也要求跨局處專案協力合作辦理，建構警、衛、社、教守護網，全力捍衛幼童健康。現階段檢警、行政同步查察，全面快速處理，勿枉勿縱。