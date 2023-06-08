暑假將至，活動越來越多，台中市長盧秀燕8日宣布，市府為守護兒童健康，自6月12日至7月12日啟動暑期守護兒童健康專案，2至12歲兒童每人可領2劑COVID-19家用快篩，因應各國小將在下周舉辦畢業典禮，畢業生自明天開始發放，共預計有29萬名兒童受惠。

盧秀燕表示，雖然新冠疫情降溫，但台灣又有第4波高峰，小朋友抵抗力較不足，還是要注意本身的防護力跟安全。市府啟動暑假守護兒童健康專案，原計畫是12日開始發放給2到12歲兒童2劑快篩，但因應下周許多小六學生要畢業了，因此畢業生部分，明天就開始發放。

盧秀燕說，2到12歲兒童有29萬多人，發放數量龐大，已經規畫由不同機關執行，小學、幼兒園由教育局執行，有的小朋友沒有讀幼兒園、在家自學的也能透過民政局到戶政機關領，另，在托兒所2歲以上的兒童會由社會局發放，請大家請大家勤洗手、保持衛生，若確診要多休息少到人多的地方。

衛生局長曾梓展表示，5月1日起COVID-19降階改類、中央流行疫情指揮中心解編，但疫情對健康的威脅並未消失，依據疾病管制署監測資料顯示，台中市第19周確診數計111名，第20周確診數計154名，確診數比率增加38.7％；另第21周確診數計142名，相比第20周確診數比率下降7.8％，雖顯示台中市COVID-19疫情稍緩，但依據疾管署發布全國近期COVID-19疫情，仍處於上升階段。

衛生局呼籲，台中市5-11歲第3劑追加劑完成率目前約23.4％，鼓勵家長帶符合條件的兒童施打疫苗，也提醒今年尚未接種疫苗者請儘速接種，5月16日起完成基礎劑的幼兒可接種BA.4／5次世代莫德納疫苗，台中市自5月15日起推動接種新冠疫苗送4劑快篩試劑活動，請符合資格且尚未接種的民眾，儘早至全市合約院所接種。