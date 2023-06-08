中國科學院7日宣佈，北京時間當天12時10分，由中科院力學研究所主導、中科宇航公司參與研製的「力箭一號」遙二運載火箭以「一箭26星」方式在酒泉衛星發射中心成功發射，將26顆衛星順利送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，也刷新了中國一箭多星的最高紀錄。

根據中新網報導，此次「一箭26星」發射任務是大陸當前最大固體運載火箭「力箭一號」的第二次航太飛行，凸顯技術狀態成熟和可靠性不斷提升，將加速大陸商業運載火箭航班化發射步伐。

據了解，「力箭一號」運載火箭起飛重量135噸，起飛推力200噸，總長30公尺，芯級直徑2.65公尺，500公里太陽同步軌道運載能力1500公斤。稍早在2022年7月首次飛行任務取得圓滿成功，突破6項重大關鍵技術和13項大陸國內首次使用的技術，豐富了大陸固體運載火箭發射能力譜系，為大陸運載火箭領域的技術變革作出重要貢獻。