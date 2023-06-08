今（8）天是世界海洋日，然而，四面環海的臺灣卻仍未有《海洋保育法》加以保護，面臨生物多樣性消逝的困境，立法院將於2024年改選，目前擱置於立院的9個《海保法》版本草案若不能在年底前通過，基於屆期不連續原則，所有草案都必須廢止，環團強烈呼籲立法院正視海洋危機，傾聽民意，於今年立院最後會期三讀通過《海保法》。

《海洋基本法》明確表明：「政府應本生態系統為基礎之方法，優先保護自然海岸、景觀、重要海洋生物棲息地、特殊與瀕危物種、脆弱敏感區域、水下文化資產等，保全海洋生物多樣性，訂定相關保存、保育、保護政策與計畫。」但隨著氣候變遷、海水酸化、大規模工業空氣廢水污染、海事工程導致海洋生物棲地破碎化，以及過度捕撈與廢棄漁網丟置等種種問題，使臺灣正面臨海洋生物多樣性逐漸消逝，生態系統喪失的危機。

環團指出，上月底（26日）《海洋產業發展條例》三讀通過，象徵政府即將大力推展海洋產業，並建立海洋資源開發、產業發展的規則，而接續修正通過的《海洋污染防治法》，重點在於設置「海污基金」、「提高罰鍰」、「強化污染管理」以及「吹哨者條款」等，屬於海洋污染後的末端補救，在缺乏《海洋保育法》下，產業發展與生態永續無法齊步並行，臺灣需要一部《海洋保育法》擴大海洋保護區，加強對現有保護區的管理，改善海洋生態，促進海洋產業的永續經營。

環團呼籲，立法院採取積極行動，在今年下半年的最後立法會期力拚海洋保育最重要的一塊拼圖，賦權海洋委員會真正握有落實保育海洋生物多樣性、恢復海洋生態系統的權力，也讓海洋保育與產業發展齊頭並進。