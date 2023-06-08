日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，科技產業受益於人工智能議題，股價及企業營運表現在第三季趨勢向上；在債券評價上，企業現金流擴增及資本市場籌資的能力提升，使得企業不用在高利率的環境之下進行債券市場籌資，違約率相對低於其他產業。統計至6/6，今年以來美國科技非投資等級債券指數上漲5.7%，優於全球非投資等級債券指數的4.1%，以及美國非投資等級債券指數的4.7%。企業基本面強勁，違約預期仍然很低，未來如果波動性增加，收益率和利差更具吸引力，將是適合的買進機會，因此樂觀看待科技債後續表現。

而PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國投資級債不僅表現出色，根據近五年的統計，美國投資級企業債的殖利率平均達5.42%，大幅優於歐元投資級企業佔的4.33%，考量美國升息循環已經進入尾聲，歐元區及英國仍需維持升息路線，對於以歐元、英鎊計價的投資級債仍需消化升息的利空衝擊，更何況美國企業債相較全球與歐元區企業債長期具殖利率優勢。

黃相慈指出，就資金流向觀察，市場對於投資級債的需求普遍轉強，投資級債已連續9週吸金，且截至4月底，整體固定收益基金資金累計流入1132億美元，其中投資級債淨流入約有261億美元，正逐漸填補過去一年以上的大幅流出。再者，從發行量來看，年迄今至5月的美國投資級債供應量比往年平均高出150億美元，預估6月投資級債供給量將有所放緩，有利支撐債券價格，最快6月就能見到美國投資級債利差有收斂空間，特別是先前因銀行倒閉事件影響的前六大銀行最具投資價值。