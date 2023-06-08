●網飛（Netflix）至少獲兩家投資機構調升股票目標價，周三股價收漲0.12%，收在399.77美元，盤中一度大漲近5%。富國銀行將網飛目標價從400美元上修至500美元。

●特斯拉所有Model 3車型都符合美國稅負優惠的請領資格，周三股價上漲1.47%，收在224.57美元，盤中一度漲逾4%並創下7個月新高。特斯拉已連漲9天，累計上漲逾22%，並創下2021年初以來維持最長的升勢。

●Salesforce跌3.35%，收在205.73美元，在道瓊指數成分股中跌幅最大。路透援引知情人士報導，在Salesforce執行長Marc Benioff主導下，該公司的高層人事已經進行一場大洗牌。日前該雲軟軟體大廠公布的上季營收創下13年來最疲弱的增長。

這一波高層大地震凸顯出來自ValueAct、Inclusive Capital和Starboard Value等主動派投資人的壓力越來越大。過去幾個月來，他們不斷向Salesforce施壓，要求該公司強化經營、管控成本並提高效率。

●加密貨幣交易所Coinbase在前一日創下7個月低點後，周三反彈收漲3.20%，報53.26美元。其執行長向客戶保證資金絕對安全，並反擊美國證券交易委員會對Coinbase的指控。周二美國證券交易委員會對該Coinbase提起告訴，指控該公司未事先向該主管機關登記屬非法營業，其股價應聲重挫12.09%。「女股神」Cathie Wood旗下方舟投資在周二買進419,324股Coinbase股票。

●GameStop周三盤後股價崩跌逾18%，扭轉了稍早前在一般交易時段的收漲5.8%。該電子遊戲零售商第一財季（截至4月29日）營收年減11%，為12.4億美元，不如市場預期的13.6億美元。此為GameStop連續第4個季度營收較前一年同期衰退且不及市場預期。其首季淨損為5050萬美元，較前一年同期（虧損1.579億元）大幅改善。惟經調整後每股虧損為14美分，超出市場預期的每股虧損12美分。GameStop宣布解僱執行長Matt Furlong，但未說明原因。