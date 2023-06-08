該輪最重要配備是4,000噸級主吊車，可舉升高達165公尺，浮吊船執行吊裝作業高度更達135公尺，在最大化甲板空間之設計下可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運5套安裝用的水下結構物，如管架式水下基礎或單樁式水下基礎等，藉由此船優越的吊裝能力，可於最佳經濟效益的條件下提供離岸風電開發商進行新型水下基礎，和新世代之大型風機之運輸與安裝作業。安全、效率、精準的特點，是世界上最先進的海事工程船系統。

環海翡翠輪從今年7月起可投入中能風場管架式水下基礎（jacket foundation）安裝、2024至2025年海龍風場水下基礎安裝等風場施作，以及即將定案的區塊開發第一階段2026、2027年風場業務。「環海翡翠輪」是以服勤25年做規畫，年限將屆時仍可升級再延壽續用。展望後續政府政策每年以1.5GW裝置能量推動下，該船工作業務量將可持續至2050年。現階段會以國內離岸風電水下基礎安裝業務為主，後續待業務穩定及操作技術與人力成熟後，冬季期間則可視業務需要做機具設備加改裝後，亦可執行海底電纜安裝工程或向鄰近亞洲區風場如日本、韓國或東南亞國家承攬海工業務。