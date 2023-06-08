台南知名大東夜市前天（6）爆發砸攤糾紛，一名炒麵攤老闆疑似因攤位費用糾紛，找了7、8人到同夜市的3C用品攤位，拿出刀子威脅攤位老闆，接著就亂砸翻亂攤子；事後遭砸的許姓老闆不提告毀損，炒麵攤吳姓老闆則不願供出同夥，警方依聚眾鬥毆罪嫌將吳男函送台南地檢署偵辦。

台南市大東夜市前（6）晚一間3C用品的攤位遭人持刀砸攤，砸攤者同樣是夜市內的炒麵攤，路過民眾見狀紛紛閃避，所幸沒人受傷，據悉雙方為了攤位租金繳費方式引起糾紛，警方凌晨2時通知相關人到案說明，全案依聚眾鬥毆罪嫌函送臺南地檢署偵辦。另警方將持續追緝其他涉案人到案，以釐清案情。

大東夜市一名炒麵攤老闆疑似因攤位費用糾紛，找了7、8人到同夜市的3C用品攤位，拿出刀子威脅攤位老闆，接著就亂砸翻亂攤子。（翻攝自記者爆料網）

目擊者把影片上傳臉書爆料公社，並問「台南治安最近怎麼了？」據影片拍攝者表示，片中的紅衣男持刀作勢恐嚇，一旁還有同夥的7、8人叫囂罵髒話，接著就一陣砸攤，桌椅全被擊落倒在地上，一旁民眾也看傻眼，都不敢靠近，就怕自己遭到波及。

警方回應，涉聚眾砸攤的吳姓主嫌與受害的許姓攤商都以進行完訊問，許南部提告毀損，吳嫌供詞避重就輕、不願供出其他共犯，警方將持續追緝其他涉案人，同時依刑法聚眾鬥毆罪嫌將吳嫌函送台南地檢署偵辦；警方呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理。