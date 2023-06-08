新北市新莊警分局專案小組偵辦詐騙案，昨（7）日下午追捕詐騙集團蔡姓車手（29歲）及其夥王姓監控手（24歲），雙方從蘆洲一路追逐到三重環河北路，警方將嫌犯車輛圍住後，對方還企圖逃逸，並衝撞警員，過程中波及2部民眾車輛、1輛警員自用機車，最後失控撞上路邊宮廟門口的石獅子，2人當場被逮。

據了解，被害人郭姓男子目前待業中，因誤信詐騙集團偽裝的投顧公司，想投資賺錢，從今年4月間陸續匯款及面交新台幣200多萬元，昨日詐騙集團再以抽中股票要入金，帳戶內資金不夠需補差額為由，要求郭男交付230萬6000元，雙方約定在蘆洲某餐廳面交。

被撞斷的石獅子。（警方提供）

警方掌握情資後，於約定地點旁埋伏，昨日下午2時許，見蔡嫌現身準備收付款項，立即上前盤查，對方便搭乘同夥王嫌車輛逃逸，雙方展開追逐，嫌犯車輛逃逸到三重環河北路、龍門路口時，遭警方攔停，但2人不死心仍想繼續逃逸，還企圖衝撞警員，過程中波及2部民眾車輛及1部警員自用機車，最後失控撞上宮廟門口的石獅子，因撞擊力道強大，石獅子應聲倒地，2嫌也當場就逮。

警方查扣的相關證物。（警方提供）

警方也在嫌犯車上查獲收據10張、工作證10張、手機3支等證物，訊後依詐欺罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦，並擴大溯源，積極查緝其他集團共犯。